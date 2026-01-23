ANTIDOPING Presentato il nuovo laboratorio FMSI, l'Italia in prima fila nella lotta al doping

E' stato presentato a Roma l'accreditamento olimpico del nuovo laboratorio antidoping della Federazione Medico Sportiva Italia, uno dei 30 operativi in tutto il mondo. Un traguardo di rilievo internazionale, che certifica non solo la piena conformità agli standard Wada, ma che mette l'Italia in condizione di eccellenza rispetto alla lotta al doping proprio alla vigilia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Alla conferenza hanno partecipato alcune figure istituzionali e sportive del Paese: il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il Senior Director della Wada Olivier Rabin, Maurizio Casasco presidente della Fmsi e il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò.

