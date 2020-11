Presentato il Tour 2021: 21 tappe, torna il Mont Ventoux

Neanche il tempo di chiudere la scorsa edizione – posticipata dal Covid - che si pensa già al Tour de France 2021. E' stata, infatti, presentata ufficialmente dal direttore Christian Prudhomme la nuova “Grande Boucle” che torna ad inizio estate con un totale di 21 tappe: partenza da Brest il 26 giugno (e non più a Copenaghen come previsto inizialmente), arrivo a Parigi il 18 luglio con la tradizionale passerella sugli Champs-Elysèes. Lì si scoprirà il successore dello sloveno Pogacar, vincitore nel 2020 al termine di uno dei finali più avvincenti della storia del ciclismo con il connazionale Roglic. Salvo cataclismi, i due saranno presenti e pronti a darsi battaglia anche nel nuovo anno che, come detto, partirà dalla Bretagna – quattro le tappe previste nel nord-ovest della Francia – prima di attraversare il Massiccio Centrale e le Alpi. Qui la doppia scalata al mitico Mont Ventoux – di nuovo al Tour dopo 5 anni di assenza – nella tappa numero 11.





Finale sui Pirenei, il top si raggiungerà alla 18esima frazione con le salite del Tourmalet e del Luz-Ardiden. Sono due, invece, le cronometro: alla quinta e alla ventesima – la penultima della corsa – con i 31km in programma da Libourne a Saint-Emilion che definiranno la classifica generale alla vigilia della festa finale. Nella capitale francese saranno in tanti ad aspirare a quella maglia gialla, diventata ormai un simbolo del ciclismo.