TOUR DE FRANCE Presentato il Tour: confermato il passaggio a San Marino Cassani: "La Grand Boucle è una vetrina per i territori che attraversa"

Con la partenza in Italia, il passaggio a San Marino, e la chiusura a Nizza il Tour de France numero 111 è già nella storia. La volta delle prime volte per una mano di colore ad una Gran Boucle che cambia strada, senza rinunciare al fascino. Abbraccia Firenze alla partenza e poi la Repubblica di San Marino, il passaggio sul Titano alla prima tappa, quella del 29 giugno che si concluderà poi in riviera a Rimini. Il Tour è una bella finestra sul mondo -garantisce Davide Cassani- che ha sostenuto con entusiasmo il progetto. Una tappa anche tecnicamente interessante che servirà ai protagonisti per provare la gamba in vista del ritorno in Francia. Il Tour si concluderà il 21 luglio e per via della concomitanza con le Olimpiadi per la prima volta fuori dall'area di Parigi.

Nel servizio l'intervista a Davide Cassani

