Presentato il Tour de France 2022

Quella che scatterà il primo luglio per concludersi il 24 sarà l'edizione numero 109 del Tour de France. Il via dalla Danimarca, Paese storicamente consacrato alla bicicletta. Il ritorno in territorio francese solo alla quarta tappa a Dunkerque. Caccia al trono di Pogacar, vincitore delle ultime 2 edizioni e favorito molto sulla carta anche di questa Grand Boucle, C'è tutto, rettilinei ventosi, pavé, strade bianche e salite con tanto di operazione nostalgia.









Il gruppo torna a pedalare sul Col du Granon, mitica ascesa che per una somma di vicende mancava da ben 35 anni. Il sempre presente, invece, è il Galibier che festeggia 70 anni consecutivi di Tour. Si percorrono, in tre tappe, tutti i colli del Giro della Morte tranne il mitico Tourmalet. Tutte le tappe di montagna sono brevi ed esplosive. Una scelta fatta per incentivare gli attacchi da lontano e lo spettacolo. Alla presentazione di Parigi tutti i nomi più attesi: Cavendish, Alaphilippe, Pogacar e poi Martin e Quintana. E poi Elisa Balsamo Campionessa del Mondo e testimonial del Tour femminile che diretto dall'ex ciclista Marion Rousse pure scatterà il 24 luglio.