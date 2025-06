CICLOTURISMO Presentato Marche in Bike, il turismo sostenibile e "pedalabile"

Un convegno per lanciare Marche in Bike, infrastrutture, turismo, benessere, innovazione. La Regione Marche strizza l'occhio alla mobilità sostenibile e al cicloturismo che finiscono tra gli assi portanti del piano infrastrutture:

"È un movimento in grande crescita -dice l'Assessore Regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli- per cui la Regione Marche vuole intercettare questo segmento molto importante del nostro turismo ma anche dell'accoglienza. Sta investendo oltre 74 milioni di euro nelle infrastrutture ciclabili, sta realizzando e mettendo a terra oltre 200 chilometri di ciclovia per completare la rete infrastrutturale che serve al ciclista per poter fare turismo nella nostra Regione".



Investire nelle ciclabili con la sinergia dei sindaci del territorio. Nel 2024 le Marche hanno ottenuto 27 milioni e mezzo di euro di fondi statali per il completamento di 67 chilometri ancora mancanti della ciclovia adriatica. Un valore importante confermato da uno studio di settore che vuole un cicloturista a spendere in media 95 euro al giorno sul territorio su cui pedala importo superiore al turista medio che si ferma invece a 56. Un segmento in grado quindi di generare crescita e occupazione con un testimonial d'eccezione, Francesco Moser:

"A Gabicce Mare è nato il movimento dei bike hotel perché il nostro importatore di bici che era un italiano e che viveva vicino a Dortmund lui è stato il primo negli anni del 77-78 a portare a Gabicce 500 persone con le biciclette che era la Pasqua del ciclista e qualche volta sono dovuto venire anche io perché siccome lui era il nostro importatore mi invitava a Col Bortolo che una volta facevamo quel circuito degli assi a Col Bortolo, non so se voi vi ricordate e una volta eravamo la vigilia del Mondiale e io non volevo fare il circuito ma se mancavo io a quelli che organizzavano allora a un certo punto si può dire che ho sabotato la bici e si è rotta e allora mi sono ritirato".

