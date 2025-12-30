SALTO CON GLI SCI Prevc-show a Oberstdorf: i Quattro Trampolini parlano sloveno Lo sloveno Prevc domina la tappa d'apertura della prestigiosa Tournèe dei Quattro Trampolini: 316.7 il punteggio complessivo. Alle sue spalle l'austriaco Tschofenig che approfitta della squalifica dell'altro sloveno Zajc. 3° posto per il tedesco Hoffmann.

Doveva essere il grande favorito e non ha tradito le attese. Anzi, le ha spazzate via. Domen Prevc inaugura la Tournée dei Quattro Trampolini con una prova di forza impressionante a Oberstdorf, prendendosi con autorità la prima tappa e lanciando un messaggio chiarissimo alla concorrenza. Lo sloveno, dominatore di questa prima parte di stagione con cinque vittorie consecutive in Coppa del Mondo aveva già messo tutti in riga nella qualificazione. In gara, però, ha alzato ulteriormente l’asticella: due salti in zona 140 metri, con un sontuoso 141,5 nella prima serie, gli hanno permesso di costruire un margine abissale e di chiudere con 316.7 punti complessivi. Ben 17.5 in più sugli immediati inseguitori.

Alle sue spalle, infatti, il secondo posto dell'austriaco Daniel Tschofenig che ritrova il sorriso tornando sul podio dopo la vittoria di inizio stagione, rimasta finora senza seguito. Giornata amara invece per l'altro sloveno, Timi Zajc, che – dopo essersi preso di forza la piazza d'onore – è stato squalificato a causa degli sci irregolari. E allora il gradino più basso del podio è andato al padrone di casa, il tedesco Felix Hoffmann. La Tournée, però, è appena iniziata. Il circo del salto con gli sci si sposta ora a Garmisch-Partenkirchen, dove il 1° gennaio andrà in scena la seconda tappa. Prevc è già l’uomo da battere, ma la tradizione insegna che nulla è mai scontato tra le ombre dei trampolini più leggendari del mondo.

