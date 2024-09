TENNIS Prima finale agli Us Open per Sinner, domenica sfida l'americano Fritz

Prima finale agli Us Open per Sinner, domenica sfida l'americano Fritz.

Jannik Sinner scrive un altro pezzo della sua fantastica storia in vetta al tennis mondiale, anche se manca l'ultimo passo: battendo Draper in tre ore e tre minuti di una faticosa semifinale, 7-5, 7-6 (7-3), 6-3, il numero 1 del mondo raggiunge per la prima volta la finale degli US Open. E' la sua seconda volta in uno Slam, dopo quello vinto a inizio di un 2024 da ricordare in Australia. Ora sfiderà il californiano Taylor Fritz che nell'altra semifinale ha sconfitto Frances Tiafoe in cinque set.

