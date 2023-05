MOTONAUTICA Prima prova della Xcat World Championship Nelle acque del Porto di Fiumicino è partita la stagione con le prime gare.

Tanti spettatori e molto spettacolo per il primo appuntamento del calendario della Xcat World Championship 2023. Nelle acque del porto di Fiumicino gara 1 è stata vinta dal team inglese formato da Scott Williams e Martin Campbell che hanno tagliato per primi il traguardo con il tempo di: 48.22.15. Sul secondo gradino del podio Sebastian Groth e Svenne Jansson. A tenere alto l'onore italiano Consulbrokers di Alfredo Amato e Luca Betti che si sono piazzati terzi con 48.49.8. In gara 2 è stato il team composto da Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi a chiudere davanti a tutti. L’equipaggio degli Emirati Arabi ha dominato la gara sin dall'avvio davanti alla squadra britannica Williams/Campbell. Seconda race sfortunata per la squadra italiana Amato/Betti, che dopo il terzo posto di gara1, è stata costretta al ritiro per un guasto al motore. A tenere alto l'onore italiano Rosario e Giuseppe Schiano Di Cola centrando il terzo gradino del podio. Sulla base dei risultati della due giorni di gare, l'equipaggio composto da Scot Williams e Martin Campbell guida la classifica del Xcat World Championhip dopo la prima tappa davanti alla coppia svedese e agli italiani Rosario e Giuseppe Schiano Di Cola. Prossimo appuntamento dal 5 al 7 maggio in Basilicata, a Marina di Pisticci.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: