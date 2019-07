Prima vittoria italiana al Giro d'Italia 2019: Letizia Borghesi vince la quarta tappa

Fuga a segno nella quarta tappa del Giro Rosa 2019 e sul traguardo di Carate Brianza arriva una vittoria azzurra che mancava da due anni. A ottenere il successo è stata Letizia Borghesi, 20 anni, seguita da Nadia Quagliotto e Chiara Perini per un podio tutto italiano. Sono state le prime a tagliare il traguardo nella tappa partita da Lissone poco dopo le 12. Un finale emozionante, in cui la Quagliotto è stata superata proprio all'ultimo secondo dalla Borghesi che ha tagliato il traguardo per prima per pochissimi centimetri. Un successo incredibile che arriva dopo un'annata difficile, ha detto la ciclista trentina dopo la gara. La maglia rosa rimane tuttavia sulle spalle della polacca Katarzyna Niewiadoma, rimasta fuori dalla top 10. Intanto però Borghesi si gode il suo primo successo nel Giro, in attesa della prossima tappa che partirà da Ponte in Valtellina fino al Lago di Cancano, nuovo arrivo dopo la frana che ha bloccato il Passo di Gavia.