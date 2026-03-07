TV LIVE ·
Prime due medaglie per l'Italia alle Paralimpiadi: argento Mazzel, bronzo Bertagnolli

7 mar 2026
@Foto Mezzelani GMT / CIP

Alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 arrivano le prime medaglie per l’Italia nello sci alpino. Chiara Mazzel, guidata da Nicola Cotti Cottini, ha conquistato l’argento nella discesa ipovedenti sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, arrivando a 48 centesimi dall’austriaca Veronika Aigner. Terza la slovacca Alexandra Rexova. Quinta l’altra italiana Martina Vozza con guida Ylenia Sabidussi.

Successivamente è arrivata la seconda medaglia per i colori azzurri: Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, ha vinto il bronzo nella discesa libera ipovedenti. L’oro è andato all’austriaco Johannes Aigner, mentre l’argento al canadese Kalle Ericsson. Per Bertagnolli si tratta della nona medaglia paralimpica in carriera.

