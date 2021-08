TENNIS Primi pass per i quarti alla San Marino Junior Cup

Prosegue al centro tennis di Montecchio la San Marino Junior Cup, che vede impegnate le categorie Under 14 e 16 maschili e femminili. Sono stati assegnati i primi pass per i quarti di finale: nel tabellone Under 14 maschile il forlivese Alex Guidi, testa di serie numero sette, batte 6/0, 6/1 Danova, terza forza del torneo. Eliminato Danny Stella dal tedesco Samuel Braun, che si è imposto in tre set: 6/0, 4/6, 6/1. Noha Canonico ha la meglio sul portacolori della Galiberti Tennis Academy Dennis Spircu. Lieven Mietusch, seconda scelta del seeding, supera Son Didoni con un doppio 6-0. Nel singolare Under 16 William Mirarchi e Leo Gutjahr superano il turno, battendo rispettivamente Giuliano e Caillat. Nella sfida tutta italiana tra Pizzigoni e Rossellini ha la meglio il primo per 6/0, 6/2. Nel tabellone femminile Under 14 la croata Dora Miskovic, prima testa di serie, non delude e batte 6/0, 6/2 la lussemburghese Leila Fabbri. Julija Bogatin, terza forza del tabellone, supera 6/4, 6/1 Alice Iozzi. Avanzano ai quarti anche Fratile e Adascalitei. Nel singolare femminile Under 16 Francesca Mattioli supera il turno grazie al doppio 6/3 contro Miriana Galietta.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: