Primo 1000 per Fils, Gauff concede il bis a Cincinnati

È il torneo delle prime volte e delle conferme. Arthur Fils conquista a Cincinnati il primo Masters 1000 della carriera, al termine di una finale spettacolare contro Frances Tiafoe: il francese si impone 6-3 1-6 6-0, reagendo con forza al passaggio a vuoto del secondo set e dominando il decisivo. A 22 anni, Fils diventa così il primo francese a vincere un Masters 1000 dal 2014.

E se Fils scrive la pagina più importante della sua giovane carriera, Coco Gauff riscrive la propria storia a Cincinnati. La statunitense supera la connazionale Jessica Pegula 6-2 6-4 e conquista per la seconda volta il titolo sul cemento dell'Ohio, dopo il trionfo del 2023. Gauff entra così in un club esclusivo: nell'era Open, soltanto Serena Williams e Victoria Azarenka erano riuscite prima di lei a vincere più volte il torneo.

Due campioni con due storie diverse ma un'unica certezza: Cincinnati lancia Fils e Gauff verso lo US Open con il vento dell'entusiasmo alle spalle.







