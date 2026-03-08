Primo oro paralimpico per l'Italia: Perathoner vince nello snowboard cross

Lo snowboard cross regala il primo oro all'Italia nelle Paralimpiadi di casa e a conquistarlo è un atleta che ai Giochi a cinque cerchi aveva già partecipato due volte (2014-2018), ma quelli olimpici: Emanuel Perathoner. Il 39enne era il superfavorito, avendo già vinto nove delle 10 gare di Coppa del mondo disputate in stagione, nella categoria Sb-Ll2 (quella per atleti affetti da disabilità a uno o entrambi gli arti inferiori, ma con minori limitazioni rispetto agli Ll1), e ha dominato la gara paralimpica sin dalla prima run. In finale, Perathoner ha distanziato tutti gli avversari, mettendo oltre due secondi tra se e l'australiano Tudhope, argento.

Questa è la disciplina che l'italiano ha sempre praticato, anche a livello olimpico - per altro vincendo pure una prova di Coppa del mondo - e che lui stesso ammette essere la sua preferita. Perathoner nel 2021 subì un infortunio in allenamento che gli devastò il piatto tibiale e rese necessaria l'inserzione di una protesi completa. Dopo quattro operazioni riuscì non solo a tornare a camminare, ma anche a gareggiare - seppur a livello paralimpico - con risultati eccezionali. Conquistato il primo oro, l'obiettivo dichiarato è il secondo, sabato 14 marzo, nel banked slalom.







