CICLISMO Privitera vince la Lugo San Marino

Sole piacevole e tanta gente sullo Stradone ad aspettare sul traguardo gli allievi protagonisti della Lugo San Marino numero 64. Una classicissima di fine stagione, praticamente un "Lombardia" dedicato ai talenti. Perché chi vince qui, poi fa carriera.

La corsa è come sempre bellissima e si movimenta all'ingresso in territorio quando il tandem al comando viene riassorbito dal gruppo. Sulla salita altri frazionamenti e un gruppo di 7 corridori si avvantaggia. L'ultimo strappo per 4: Previtera, Omati, Rossi ed Enea Sambinello della Fiumicinese che ha provato a fare il colpaccio vicino a casa.

Sul traguardo esce di potenza Samuele Privitera, già Campione Regionale Liguria di categoria, davanti a Filippo Omati e Leonardo Rossi.

Nel servizio le interviste al vincitore Samuele Privitera e al secondo classificato Filippo Omati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: