Prove libere a Stelvio di Bormio: miglior tempo per Matteo Marsaglia.

Prova d'assaggio, la prima sulla Stelvio di Bormio, con gli azzurri impegnati a cercare la miglior confidenza con la neve e con i passaggi più tecnici del tracciato valtellinese, sempre molto selettivo, in vista delle prove veloci di fine anno. Miglior tempo per Matteo Marsaglia, con salto di porta, in 1'56″91, davanti al canadese James Crawford, staccato di 11 centesimi. Al terzo posto, Aleksander Aamodt Kilde, a 18 centesimi da Marsaglia, anch'egli con una porta saltata. I migliori azzurri sono tutti fra i top ten: Mattia Casse, settimo con 49 centesimi di svantaggio (e salto di porta), Christof Innerhofer è ottavo a 55 e Dominik Paris è decimo a 76. Domani la seconda ed ultima prova.

