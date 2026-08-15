EUROPEI NUOTO Quadarella regina d’Europa, staffetta di bronzo: altre due medaglie per l’Italia del nuoto L'azzura domina i 1500 stile libero e completa la doppietta dopo il successo negli 800. Sul podio anche la 4x100 stile libero mista, terza con il nuovo record italiano. Attesa per oggi pomeriggio con Curtis, Martineghi, Cerasuolo e Gastaldi

Quadarella regina d’Europa, staffetta di bronzo: altre due medaglie per l’Italia del nuoto.

Una regina e una staffetta da record. La quinta giornata degli Europei di nuoto di Parigi regala all’Italia altre due medaglie: lo splendido oro di Simona Quadarella nei 1500 stile libero e il bronzo della 4x100 stile libero mista. Un’altra serata che conferma la profondità della squadra azzurra nella rassegna continentale.

La copertina non può che essere per Quadarella. La romana ha dominato i 1500 chiudendo in 15’46”22, nuovo record dei Campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose e Maya Werner. Una gara condotta con autorità, nella quale l’azzurra ha definitivamente cambiato ritmo nella seconda parte lasciando senza possibilità di risposta le avversarie. Per Quadarella è soprattutto il secondo oro di questi Europei, dopo quello conquistato negli 800 stile libero. Il successo nei 1500 assume poi un peso particolare nella carriera della 27enne romana: si tratta del suo decimo titolo europeo individuale e del quarto nei 1500.

A chiudere la giornata è arrivato il bronzo della 4x100 stile libero mista, conquistato da Carlo D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci. Un podio impreziosito dal nuovo record italiano, ulteriore segnale della qualità di un quartetto che unisce campioni già affermati e alcuni dei talenti più interessanti del nuoto azzurro.

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