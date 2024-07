BASEBALL Quarti di Finale, Gara 1: BBC Grosseto – San Marino 4-3 Questa sera Gara 2, alle 20.30 allo stadio Jannella

Il San Marino Baseball inizia con una sconfitta la serie di quarti di finale contro il BBC Grosseto, che vince 4-3 in rimonta. Dopo un inizio positivo con il solo-homer di Angulo che aveva portato San Marino in vantaggio al 2° inning, la squadra di casa riesce a prevalere. Nicola Garbella è il lanciatore vincente della partita, Luca Di Raffaele il perdente. Gara 2 è in programma per questa sera, sabato 27, alle 20.30 allo stadio Jannella.

