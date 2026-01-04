SALTO CON GLI SCI Quattro Trampolini: a Innsbruck sorpresa Nikaido, Prevc consolida il primato Il giapponese trova il primo successo in Coppa Del Mondo battendo per 5 decimi il sin qui sempre vincente sloveno, a un passo dalla conquista dell'Aquila d'Oro.

La Quattro Trampolini fa tappa a Innsbruck e ne esce una gara mozzafiato, nella quale è una questione di decimi a decidere un podio con a capo la sorpresa. Ren Nikaido trova il suo primo successo in una prova di Coppa del Mondo, coronando un periodo che l'aveva visto andare a medaglia in altre tre occasioni.

Nikaido piazza due salti in zona HS e si impone per 5 decimi sul dominatore del Torneo, Domen Prevc, che nelle due tappe precedenti non aveva mai lasciato nulla ai rivali. Stavolta invece paga un primo salto non all'altezza dei suoi standard d'eccellenza, valsogli un quarto posto a 2.5 dal giapponese e da Stephan Embacher, in testa a pari merito. Nella seconda serie lo sloveno torna ai suoi livelli e fa meglio di tutti, riuscendo a sopravanzare Embacher, terzo a 7 decimi, e Jan Hoerl, ma non a togliere la vittoria a Nikaido.

Prevc dunque non potrà puntare al Grande Slam del Quattro Trampolini, in compenso però si consolida in vetta alla classifica di Coppa del Mondo e mette al sicuro anche l'Aquila d'Oro che spetta al vincitore del Torneo: a una gara dal termine, sono 41 i punti di vantaggio sui due inseguitori, i già citati Hoerl ed Embacher.

