Quattro Trampolini, sempre e solo Prevc: lo sloveno trionfa anche a Garmisch

C’è un solo nome che risuona con forza nella Tournée dei Quattro Trampolini e, più in generale, in questa seconda parte della Coppa del Mondo di salto con gli sci: è Domen Prevc. Lo sloveno continua a dettare legge, inanellando successi con una continuità impressionante e confermandosi il punto di riferimento assoluto del circuito. Dopo il dominio di Oberstorf, nell'appuntamento di apertura della Tournèe, il classe 1999 ha iniziato l'anno nel migliore dei modi prendendosi la scena anche a Garmisch-Partenkirchen. Nella prima serie Prevc non ha stradominato, ma ha colpito al momento giusto: 143 metri per rispondere subito al tentativo di rientro di un combattivo Jan Hörl, mettendosi nella condizione ideale per gestire la gara. Nella seconda serie lo sloveno ha controllato la situazione con freddezza, chiudendo con un salto di sicurezza a 141 metri e con oltre 14 punti di vantaggio sul primo degli inseguitori. Un margine che racconta meglio di ogni parola lo straordinario momento di forma. Alle sue palle lo stesso Horl mentre Stephan Embacher, con una gran rimonta, si è preso il gradino più basso del podio davanti a Nikaido e Kobayashi. Prevc concede il bis e lascia la Germania, ipotecando il successo finale. Fermarlo – al momento – sembra tanto una mission impossible ma i rivali ci proveranno il 4 gennaio a Innsbruck, nel terzo round dei Quattro Trampolini.







