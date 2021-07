Quinn Simmons vince il Tour di Vallonia

Nuovo successo per Fabio Jakobsen al Giro di Vallonia 2021, che dopo essersi imposto nella seconda tappa vince l'ultima con arrivo a Quaregon, in Belgio, con un tempo di 4 ore e 32 minuti. Gara sotto controllo per il leader della classifica generale Quinn Simmons, che grazie all'aiuto della sua squadra mantiene il comando della classifica conquistando il titolo, grazie ai 4 secondi di vantaggio da Stan Dewulf secondo, e chiudendo l'ultima tappa in quarta posizione. L'ultima volta che uno statunitense vinse una corsa a tappe europee era il 2019, quando ad imporsi fu il suo connazionale Brandon McNulty al Giro di Sicilia. Alla partenza si forma subito una fuga composta da Leysen, Vanhoof, Hansen, Beppu e Quinn, i quali riescono a recuperare un buon margine dal gruppo tirato dalla Trek-Segafredo del leader Quinn Simmons, che a 20km dal traguardo si stacca definitivamente. Il primo degli italiani è Luca Mozzato, che ha chiuso la tappa al quarto posto; mentre è 19esimo Giacomo Nizzolo. Ancora più indietro Groenewegen, arrivato 83esimo.