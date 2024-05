Quinta vittoria di Pogacar al Giro d'Italia

Quinta vittoria al Giro d'Italia per Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno si è aggiudicato la sedicesima tappa da Livigno a Santa Cristina di Val Gardena, frazione ridotta a soli 118 km a causa del maltempo. Pogacar ha preceduto Giulio Pellizzari e Dani Martinez. Quarta posizione per Christian Scaroni e quinta per Antonio Tiberi. Tadej Pogacar consolida il primato in classifica generale con 7 minuti e 18 secondi di vantaggio sul colombiano Martinez.

Domani si corre la diciassettesima tappa, 159 chilometri da Selva di Val Gardena al Passo del Brocon con 4 gran premi della montagna.