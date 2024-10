TENNIS Rafa Nadal ha annunciato ufficialmente il suo ritiro La Final 8 di Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre sarà il suo ultimo torneo da tennista professionista.

Rafa Nadal ha annunciato ufficialmente il suo ritiro.

"Mi ritiro dal tennis professionistico. La realtà è che gli ultimi sono stati anni difficili, soprattutto gli ultimi due. Non credo di essere stato in grado di giocare senza limitazioni e questo mi ha portato a prendere questa decisione", le parole di Rafa Nadal che ha annunciato il ritiro dal tennis a 37 anni. "In questa vita tutto ha un inizio e una fine. Penso che sia il momento giusto per porre fine a quella che è stata una lunga carriera - ha aggiunto - E molto più di successo di quanto avrei mai potuto immaginare". "Sono molto emozionato dal fatto che il mio ultimo torneo sarà la Coppa Davis in rappresentanza del mio Paese - ha sottolineato - È come chiudere il cerchio, perché una delle mie prime gioie è stata la finale di Siviglia".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: