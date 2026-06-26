OLIMPIADI Rafael Mini: "Il contributo Cio agli olimpionici è inaspettato ma positivo. Punto a Francia 2030" Lo sciatore sarà il primo sammarinese a beneficiare dei 10.000 dollari assegnati a ciascun partecipante ai Giochi. "Ora ho meno pressione, ma voglio tornare alle Olimpiadi"

L'annuncio della misura di sostegno agli olimpionici è arrivata a sorpresa, ma è stata molto apprezzata dagli atleti. Lo ammette Rafael Mini, sciatore alpino, primo sammarinese che beneficerà del contributo di 10.000 dollari che il Comitato olimpico internazionale erogherà a ciascun partecipante a un'edizione dei Giochi, a partire da chi c'era a Milano-Cortina.

Mini, che ha gareggiato sia nello slalom speciale, sia nello slalom gigante, racconta come siano andate le cose: "Ci è stata mandata un'e-mail ed è stata fatta una riunione con tutti gli atleti in cui è stata annunciata questa somma in denaro che sarà stanziata. È stata comunque una sorpresa perché non ce l'aspettavamo, e sarà qualcosa di di differente dal solito, perché non era mai stato dato alcun compenso, però premia il lavoro che c'è dietro alla qualificazione e ogni atleta ha bisogno di fondi per poter partecipare".

Qual è la difficoltà che uno sportivo, magari di una federazione minore come San Marino, incontra nel raggiungere la qualificazione alle Olimpiadi, soprattutto in uno sport stagionale come lo sci?

"Ci sono molte trasferte all'estero, che comunque sono gestite dalla federazione, e noi abbiamo bisogno di fare molti giorni di sci per poter migliorare. Anche se ti alleni in palestra e hai molta dedizione, comunque la cosa più importante resta avere ai piedi gli sci per migliorare al massimo".

Comincia un nuovo quadriennio olimpico: cosa ti aspetti e quali sono i primi obiettivi?

"Io per ora mi sento bene e sono anche un po' più rilassato rispetto alle scorse stagioni, dove c'era in palio questa posta molto alta come le Olimpiadi. La prossima competizione penso siano i Mondiali, in cui cercheremo di dare il massimo, poi si andrà avanti una stagione alla volta come sempre".

A sei mesi da quelle Olimpiadi, qual è il momento che ti rimane ancora più vivo?

"La partenza della prima gara di slalom gigante, che per me è stata bellissima. Me la sono goduta molto e mi sono divertito un sacco".

E quindi la voglia di tornarci a quel cancelletto, in Francia, c'è?

"Sì, è molto alta e cercherò di ripetermi".

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