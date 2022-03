Ravenna: piscina Gambi chiude per costi elevati di luce e gas

In questo momento estremamente delicato per l’Europa e l’Italia, portiamo alla vostra attenzione l’impatto che il conflitto in corso in Ucraina sta esercitando sulle quotazioni delle materie prime energetiche (gas naturale ed energia elettrica). Alla luce della situazione che si è venuta a creare- scrive la società Pool 4.0 - ci vediamo costretti a sospendere l’attività della piscina comunale G.Gambi, a decorrere da Lunedì 14 marzo 2022, per non creare ulteriori situazioni di disequilibrio che potrebbero minare la prosecuzione in futuro delle attività: oggi deve prevalere il senso della sostenibilità di tutte le attività che svolgiamo, la prosecuzione forzata provocherebbe costi difficilmente sopportabili dai soggetti coinvolti (Comune Gestione Società Utenti), uno stop limitato oggi ci consentirà di riaprire in situazioni più sostenibili.