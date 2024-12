NUOTO MONDIALI VASCA CORTA Razzetti d'argento nei 200 Farfalla Giacomo Casadei ritocca il record sammarinese dei 200 Rana

Alberto Razzetti è il salvagente dell'Italia nella terza giornata dei Mondiali di Nuoto in Vasca Corta. La sua medaglia d'argento nei 200 Farfalla Uomini alle spalle del canadese Kharun e davanti al polacco Chmielewski. Una medaglia arrivata prima che toccasse ai ranisti coi cinesi a far man bassa di titoli. La Tan vince tra le donne su King e Jefimova, Qin si impone nella gara maschile sulla innominabile coppia russa formata da Prigoda (argento) e Shymanovich (bronzo). Nei 200 invece bella giornata per Giacomo Casadei, nuovo record sammarinese in 2'11''91. 100 Stile all'americana Gretchen Walsh, 50''31, sul podio con la francese Gastaldello e l'altra statunitense Douglass. Stessa distanza per gli uomini e sempre inno americano Jack Alexy sul brasiliano Santos e l'australiano Crooks. Mai in lotta per il podio Alessandro Miressi che tocca settimo. I 50 Rana incoronano il polacco Stokowski sullo svizzero Bollin e l'australiano Cooper. In chiusura di programma cadono due primati mondiali. Nei 200 Farfalla Donne lo batte o meglio lo abbatte la canadese Summer Mcintosh con 1'59''32. Smith e Dekkers a completare il podio. Altro record che crolla per mano delle statunitensi è quello della staffetta 4x200 donne. Usa, Ungheria e Australia nell'ordine, con Italia quinta calata nel finale.

