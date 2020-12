Rebecca Rossi seconda ai Campionati Regionali Salto Ostacoli Indoor

Rebecca Rossi seconda ai Campionati Regionali Salto Ostacoli Indoor.

Rebecca Rossi in sella a Flugel ha partecipato, nei giorni scorsi, ai Campionati Regionali Emilia-Romagna Salto Ostacoli Indoor, disputatisi al Centro Ippico GESE di San Lazzaro di Savena BO. La giovane atleta, al termine di due giorni di gare combattutissime, ha conquistato la seconda posizione in Regione del Trofeo Allievi Brevetti 100/105. Soddisfatta la Federazione Ippica Sammarinese per l’ottima prestazione dell’amazzone della FIS, tesserata all’Associazione ASAE Il Branco, e del suo Istruttore Graziano Guerra.

