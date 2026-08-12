NUOTO
Record del mondo di Sara Curtis nei 50 dorso
Nuota 26"63 in semifinale, abbassato di 23 centesimi il precedente record
Sara Curtis continua a scrivere la storia del nuoto italiano ai Campionati Europei di Parigi. Dopo aver conquistato la prima medaglia nella storia dell'Italia nei 100 metri stile, nella semifinale dei 50 dorso ha polverizzato il record del mondo nuotando in 26"63 in semifinale. abbassato di ben 23 centesimi il precedente limite mondiale di Kaylee McEwon.
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