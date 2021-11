RECORD Record del mondo nei 100 metri a 105 anni: la favola di Julia "Hurricane" Hawkins

Si chiama Julia Hawkins, viene dagli Stati Uniti, è nata nel febbraio 1916 ed è stata la prima donna a completare la gara dei 100 metri a 105 anni compiuti. Soprannominata “Uragano”, Julia aveva già stabilito due record del mondo nella fascia dei 100 anni ma questa gara in Louisiana è stata la prima per lei corsa a questa età. La statunitense ha tagliato il traguardo in poco più di un minuto (1:02.95) ed è stata accolta all'arrivo con grande entusiasmo da tutti gli altri partecipanti.

