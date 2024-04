Regione E.R: premiati tre atleti d'oro nel nuoto paralimpico

Regione E.R: premiati tre atleti d'oro nel nuoto paralimpico.

Un risultato straordinario per lo sport paralimpico emiliano-romagnolo e in particolare per tre atleti dell'associazione sportiva Nuoto Sub Modena Bruno Loschi che nello scorso novembre, al primo campionato mondiale paralimpico di nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro (Udine), hanno conquistato tre medaglie d'oro e altrettanti record mondiali nelle rispettive categorie.

Alice Benelli, Mirko Luppi, e Filippo Bompani, i tre ori emiliano-romagnoli, sono stati premiati con una targa questa mattina in Regione dal presidente, Stefano Bonaccini, alla presenza del capo della segreteria politica della Presidenza, Giammaria Manghi.

"Le vostre incredibili prestazioni sono un esempio di tenacia, forza e dedizione - ha detto Bonaccini - e dimostrano, ancora una volta, che non esistono discipline di serie A e di serie B, perché la passione e il duro lavoro di chi le pratica sono le stesse in qualsiasi situazione. I risultati che avete conquistato rendono orgogliosa tutta l'Emilia-Romagna: avete dimostrato uno straordinario esempio voglia di vincere al di là di ogni ostacolo".

Oltre agli atleti hanno partecipato alla cerimonia Massimiliano Popaiz, referente nazionale Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) per le attività dei diversamente abili di nuoto pinnato; Mauro Tinti, presidente FIPSAS Emilia-Romagna; Alberto Chiusoli, referente nuoto pinnato FIPSAS Emilia-Romagna; Massimo Rossi, responsabile nazionale comunicazione FIPSAS, oltre ai dirigenti dell'ASD Nuoto Sub Modena, Marino Antonio Di Fanio, Bruno Loschi e Mammi Antonietta.

