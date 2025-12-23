BASEBALL Renzo Martini nuovo giocatore del San Marino Baseball Si forma il roster del San Marino Baseball 2026

Renzo Martini nuovo giocatore del San Marino Baseball.

C’è Renzo Martini sotto l’albero di Natale in casa San Marino Baseball. Il giocatore, che abitualmente si muove tra i ruoli di prima base e terza base, è un protagonista del campionato italiano e fiero avversario nelle scorse annate. Classe ’92, nativo di Valera, in Venezuela, Martini ha giocato in Singolo A nell’organizzazione dei New York Yankees poi, negli ultimi anni, tanta Serie A italiana. Nel 2019 un importante 413 di media battuta con Redipuglia, mentre nel 2021 ecco il passaggio alla Fortitudo Bologna con un significativo 422 in pool scudetto e un 389 in finale. Nel 2022, sempre in maglia bolognese, batte 372 con 30 punti battuti a casa. L’anno successivo veste la maglia del BBC Grosseto e arriva a 390 di media con 37 punti battuti a casa, mentre nel 2024 batte 327 e nell’ultima stagione, quella finita pochi mesi fa, risale e arriva a 338. Battitore consistente e sempre pericoloso, ha passaporto italiano e ha vestito a più riprese la maglia Azzurra. Nell’ultimo Europeo, quello in cui l’Italia ha conquistato l’argento, Martini ha battuto 480.

