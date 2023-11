#PARIGI2024 Riccione: Ceccon e Pilato staccano il biglietto per le Olimpiadi

Thomas Ceccon strappa il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 nei 100 dorso grazie al tempo di 52'82'' fatto segnare agli Assoluti di nuoto in corso di svolgimento a Riccione. Al veneto, primatista del mondo in carica nella gara con 51'60'', è bastato fare poco meno del 52'90'' richiesto dalla Federazione internazionale, un crono che aveva già nuotato in questo inizio di stagione. Ai Giochi di Parigi Ceccon arriverà da favorito per l'oro. Dopo gli show di Paltrinieri e Razzetti, stacca il biglietto per Parigi anche Benedetta Pilato nei 100 rana.





