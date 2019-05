Riccione – San Marino caratteristiche diverse, fusione vincente

Il reportage del nostro inviato Lorenzo Giardi

Pioggia, sole, sole pioggia. Giubbotti e maniche corte si danno il cambio nemmeno fosse il testimone da portare ad una staffetta. Questo maggio va così, e non ha risparmiato nemmeno il giorno più importante dell'anno, almeno dal punto di vista sportivo. Riccione, indossa il vestito rosa e gli sta benissimo. Viale Ceccarini è uno sfarfallio di colori dove ovviamente il rosa domina. Intorno alle 11.30 torna improvvisamente l'estate, e allora il “Viale Giro Village” diventa spettacolo puro. Riccione ha fatto le cose in grande, regalando alla tantissima gente una mattinata di puro divertimento. Dai Gazebo ufficiali, a quelli adibiti al merchandising. La rampa da cui parte la cronometro si alza di un paio di metri rispetto alla strada, una lingua rosa che accompagna i ciclisti fino all'uscita dal lungomare. Riccione – San Marino un binomio, che dovrebbe essere sfruttato tutto l'anno, non sarebbe bella una ciclabile sulla stesso percorso della cronometro? Idee che potrebbero svilupparsi in futuro. Intanto un'idea che ha trovato grande apprezzamento nella giuria RCS è stata quella dei ragazzi della Scuola Elementare il Mulino di Faetano e delle loro insegnanti. Sono loro i vincitori del progetto “Bici Scuola 2019” grazie all'originale idea di un muffin composto da ingredienti provenienti dalle diverse regioni in cui avranno luogo le 21 tappe del Giro. Piazzale Roma a Riccione è strapieno. Si stima un giro d'affari intorno al milione e mezzo di euro nella sola Perla. Una straordinaria dimostrazione di efficienza organizzativa e ricettività per una Città, Riccione, espressione di stile. La CronoScalata non sarà decisiva per il Giro, ma indicativa, parola del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Davide Cassani. E dalla partenza, all'arrivo. Più grigia la Repubblica dal punto di vista cromatico. Ci sono molte più nubi e la temperatura rispetto alla Perla e nettamente più bassa. San Marino ha tutt'altre caratteristiche rispetto alla Perla, ma probabilmente la fusione di questi 2 mondi per certi versi molto lontani, potrebbe regalare una magia. Come magica è stata questa giornata colorata di Rosa.