Riecco Duplantis, la storia infinita dell'uomo volante

L'uomo volante vola e si prende il calore della fredda Stoccolma che si trova all'improvviso di stanza in Sud America. Armand Duplantis accende la torcida quando con l'asta salta la misura di 6,28. E la salta con una naturalezza tale da lasciare senza fiato. Come dire che oltre il cielo c'è ancora margine. E difronte a tanta maestosità e onnipotenza, le gare che restano sono ben presto relegate a meno companatico. Di lusso però, con tempi e campioni.

Asta femminile, c'è l'exploit di Roberta Bruni, bronzo con 4,53. Nei 400 ad esempio vince l'americano Rai Benjamin con 46''54.8 su brasiliano Alison Dos Santos e il grande sconfitto, il norvegese Karsten Warholm. Il Lungo Donne va a Santa Lucia con il capolavoro di Tara Davis-Woodhall che salta 7,05 unica sopra i sette. Si ferma a 6,90 Larissa Iapichino, per lei un bellissimo argento. Il giro di pista al femminile premia l'attesa Femke Bol. L'olandese vince i 400 in 52''11 sull'americana Muhhammad e la panamense Woodruff.

Da paura la gara degli 800 uomini con il talento keniano Wanyonyi che ha chiuso con 1'41''95, seconda miglior prestazione dell'anno per il chiaro favorito ai prossimi Mondiali. Spettacolo anche nei 5000 dove lo svedese Andreas Almgren ha mandato in visibilio lo stadio firmando il nuovo record europeo in 12:44.27. Velocità femminile con Julien Alfred in 10''75 su Dina Asher Smith e Ta Lou Smith. In chiusura Federico Riva è secondo nei 1500.