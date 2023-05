GIRO D'ITALIA Riecco il grande ciclismo, comincia il Giro d'Italia

Riecco il grande ciclismo, comincia il Giro d'Italia.

176 corridori in rappresentazione di 22 squadre. Sono i numeri dell'edizione 106 del Giro d'Italia che prende il via domani sulla costa abruzzese con la cronometro di Fossacesia Marina. Occhi puntati su Gheoghegan Hart; il capitano della Ineos, trionfatore nel 2020, è l'unico vincitore di una edizione precedente a prendere il via. Jai Hindley, che ha conquistato la rosa l'anno scorso, prepara il Tour e marca visita. Si parte e si arriva in Italia, piccolo sconfinamento nel Canton Vallese della Svizzera e rientro pressoché immediato. Non mancano i grandi nomi. La prima crono infatti pare una cosa a 3 tra il campione del mondo Remco Evenepoel, Primoz Roglic e un Filippo Ganna segnalato in grande condizione. Per la classifica generale pare l'unico azzurro in grado di dire la sua con, forse, Damiano Caruso. Domenica 14 il Giro fa tappa in Romagna con la crono lunga 35 chilometri da Savignano sul Rubicone a Cesena. Ben 7 gli arrivi in salita compresa la leggendaria Cima Coppi dove chi arriva senza gambe e col fiato corto non la racconta. L'arrivo a Roma il 28 maggio con appena due riposi e 21 tappe tutte da conquistare. La serata di gala a Pescara è stato il primo atto. Da domani tutti in bici.

