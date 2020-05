OBIETTIVO TOKYO Riecco Tamberi: "A giugno qualche gara test. Rinvio Giochi? Qualche lacrima è scesa" L'altista marchigiano è tornato in pista dopo lo stop: l'obiettivo restano le Olimpiadi di Tokyo.

Il via libera agli allenamenti individuali ha riportato in pista Gianmarco Tamberi. L'atleta marchigiano ha ripreso a prepararsi in vista dei Giochi di Tokyo, che restano il suo obiettivo principale. “Adesso torniamo ad allenarci come si deve - dice Tamberi - non ci sarà un calendario vero e proprio, ma abbiamo già deciso di fare qualche “gara-test”, da solo, agli inizi di giugno, per rendere il tutto un po' più competitivo e adrenalinico, perché senza gare gli atleti fan fatica. Stiamo organizzando qualcosa anche per far divertire gli appassionati. La voglia dei Giochi è davvero enorme, anche se le emozioni passate dopo il brutto infortunio del 2016 sicuramente non sono minimamente paragonabili a quelle di questo rinvio. Ormai lo prendo come un semplice rinvio, ci mettiamo sotto per altri 365 giorni e le cose cambiano davvero poco. Appena ricevuta la notizia del rinvio non nascondo che un paio di lacrime sono scese nel volto, però poi ci si rimbocca le maniche e si guarda avanti".



