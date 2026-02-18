Rimini capitale della pesca sportiva per tre giorni con Pescare Show

Con la seconda edizione di Pescare Show, Rimini è tornata a essere per un weekend la capitale europea della pesca sportiva. La tre giorni di manifestazione svolta nel quartiere fieristico ha visto un raddoppio degli spazi espositivi, un aumento del 40% dei visitatori e del 70% delle presenze internazionali, portando in Riviera campioni, influencer, brand e innovazioni del settore e, da quest'anno, anche competizioni.

Tra le più interessanti novità presentate ci sono le applicazioni dell'intelligenza artificiale alla strumentazione di bordo delle imbarcazioni, mentre dal punto di vista del materiali spiccano le nuove aree dedicate ai costruttori di esche artigianali e di mosche.

Ampio spazio ha avuto il lato sportivo, in collaborazione con la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee: dai laboratori dedicati ai giovani, per un primo contatto con tali discipline, alla parte agonistica, con la disputa della tappa italiana della Coppa del mondo di casting e fly casting. A proposito di competizioni internazionali, alla presenza di grandi agonisti come il campione del mondo di fly casting, Tellis Katsogiannos, si è parlato dei prossimi Mondiali di pesca sportiva, che si svolgeranno a Ostellato tra il 12 e il 19 aprile. Non solo, la Major League Fishing, lega statunitense, ha scelto Rimini per presentare i propri campionati 2026.

Tra le varie premiazioni, c'è stato spazio anche per il Titano, con quelle dedicate ai vincitori del 2° Trofeo Repubblica di San Marino, disputato a Rimini e organizzato dall'associazione Aquabike San Marino. I numeri registrati hanno soddisfatto Italia exhibition group, che ha già annunciato una terza edizione per il 2027, sempre a febbraio, sempre a Rimini, per un connubio che vuole continuare a crescere.







