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Rimini capitale internazionale del benessere sportivo

Aperta la 20' edizione di RiminiWellness

di Elia Gorini
30 mag 2026

La 20^ edizione di RiminiWellness si è aperta alla grande. L'evento trasforma Rimini nella capitale internazionale del benessere grazie a numeri imponenti che ne confermano il ruolo di hub strategico globale. La fiera si dispiega su oltre 190mila metri quadrati, includendo aree indoor, outdoor e 30 padiglioni. Presenti circa 400 brand espositori, con i marchi leader che rappresentano l'evoluzione dei settori fitness, health e innovazione tecnologica. L’area Active garantisce un programma straordinario per gli appassionati, con oltre 2000 ore di attività fisica, animate su 15 palchi principali e altre 10 aree tematiche. La dimensione internazionale è sostenuta dalla presenza di 120 buyer provenienti da 36 Paesi, oltre a 80 industry leader e operatori, per i quali sono già stati fissati oltre 500 appuntamenti di matching online.

Il network premium visitors porterà in fiera più di 4000 trade visitors italiani e internazionali. Infine, l'attenzione alla formazione e al business è sottolineata da oltre 100 eventi per i professionisti del settore e dall'espansione dell’Innovation Area, che ospiterà 30 startup, scaleup e spin-off universitari focalizzati su tecnologia e performance.

Non mancano gli sportivi dall'oro olimpico Yuri Chechi all'ex Juve Claudio Marchisio, passando per Carlton Myers ed Eleonora Goldoni attaccante della Lazio femminile e il saltatore in alto Gianmarco Tamberi.




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