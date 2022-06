Rimini e San Marino si stringono la mano: la nuova sinergia comincia da una cicloturistica

Una cicloturistica che collega Rimini a San Marino. L'evento non competitivo è stato presentato nella sala Giunta della Residenza Comunale, ed in programma per domenica 12 giugno quando circa 200 iscritti in rappresentanza di 17 società partiranno dal Ponte di Tiberio, percorreranno la Val Marecchia e si arrampicheranno fino a Piazza della Libertà nella Repubblica di San Marino. Un occasione da non perdere per godere di un panorama mozzafiato che comincia dal mare passa per la collina fino ad arrivare ai 700 metri della Repubblica. Il programma prevede la partenza alle 9.15 con arrivo in Piazza della Libertà intorno alle 12.30. Sul percorso sono previste di verse soste con degustazione di prodotti alimentari in collaborazione con Terre Solidali. Nel programma dell'evento anche una competizione dedicata ai giovani con il primo Trofeo “Bike Xperience”, una gara cross Country dedicata ai ragazzi con biciclette MTB.