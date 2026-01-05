LUTTO Rimini piange Paolo Jommi. A San Marino creò la Jomsa Il sindaco Sadegholvaad e l’assessore allo Sport Lari lo ricordano come "uomo perbene, insegnante, appassionato e instancabile uomo di sport" e come "una figura centrale nella formazione di un’intera generazione di studenti del liceo Einstein"

Rimini piange Paolo Jommi. A San Marino creò la Jomsa.

Lutto nel mondo dello sport e della scuola riminese per la scomparsa di Paolo Jommi, figura storica della pallamano cittadina e amatissimo insegnante di educazione fisica. Jommi si è spento nella notte nel sonno, all’età di 81 anni. A esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale sono il sindaco di Jamil Sadegholvaad e l’assessore allo Sport Michele Lari che parlano di "uomo perbene, insegnante, appassionato e instancabile uomo di sport, è stato una figura centrale nella formazione di un’intera generazione di studenti del liceo Einstein, che in lui hanno riconosciuto una presenza umana straordinaria, ben oltre il ruolo di docente di educazione fisica".

Insegnante capace di instaurare un rapporto diretto e umano con i ragazzi, fu anche protagonista di numerose vittorie nei campionati studenteschi di basket e pallamano. Accanto all’attività scolastica, Jommi è stato un imprenditore conosciuto: era titolare della Jomsa, azienda di abbigliamento con sede a San Marino, marchio che ha legato il suo nome ai successi della pallamano riminese. Entrato nel movimento all’inizio degli anni Ottanta, divenne sponsor e sostenitore decisivo dopo la fusione delle due squadre cittadine, accompagnando la pallamano femminile di Rimini a una stagione irripetibile negli anni Novanta, culminata con due scudetti e cinque Coppe Italia. Per alcuni anni sostenne anche la squadra di Bologna.

"Con la Jomsa – ricordano ancora Sadegholvaad e Lari – ha legato il suo nome ai più grandi successi della pallamano femminile cittadina, lasciando un segno indelebile nella storia sportiva di Rimini". Un’eredità fatta di sport, passione e umanità che la città non dimentica.

