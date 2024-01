SCI GIGANTE CDM Rimontona Odermatt suo il Gigante di Schladming Lo svizzero, grazie a una seconda manche pazzesca, annulla i 98/100 di ritardo da Feller e lo batte per 5/100. Bene Filippo Della Vite, ottavo

Con una rimonta strepitosa ben undici posizioni, lo svizzero Marco Odermatt in 2.10.03 vince la seconda edizione dello slalom gigante notturno di Schladming. Per lui e' la vittoria n. 32 in carriera e la quinta in serie in gigante su cinque gare in questa stagione. Lo svizzero nella seconda è un proiettile capace di rimontare qualcosa come 98/100 di secondo risalendo dall'undicesima alla prima posizione. Quasi incredulo l'austriaco Manuel Feller che già pregustava la vittoria che invece, deve accontentarsi del gradino di mezzo per soli cinque centesimi di secondo, terzo lo sloveno Zan Kranjec in 2.10.32. Buona prova complessiva dell'Italia almeno come spirito agonistico, con cinque atleti tutti all'attacco nella manche decisiva su un tracciato piu' filante disegnato dall'allenatore ed ex campione azzurro Peter Fill ed un fondo piu' duro e compatto sull'intero percorso per l'abbassamento delle temperature. Il migliore e' stato cosi' il giovane bergamasco Filippo Della Vite buon ottavo in 2.10.90 . Poi in classifica ci sono Hannes Zingerle 13/o in 2.11.61, Alex Vinatzer 18/o in 2.12.18 e Luca De Aliprandini 19/o in 2.12.26. Fuori invece Giovanni Borsotti, 13/o dopo la prima manche, scivolato fuori per una inclinazione eccessiva. Questa sera a Schladming edizione numero 30 dello slalom speciale alla luce dei riflettori, The Night Race che richiama 40 mila spettatori creando una bolgia infernale lungo la pista Planai e nello stadio d'arrivo. Ultimo italiano sul podio Stefano Gross 9 anni fa.

