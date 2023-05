CICLISMO "Rincorsi dal vento" fa tappa a San Marino Il libro del giornalista Sergio Barducci, edito Minerva, è stato presentato al Teatro Concordia. Presenti anche i Segretari di Stato Belluzzi e Lonfernini.

Continua il viaggio di “Rincorsi dal vento”. Il libro dedicato alla Nove Colli, scritto da Sergio Barducci, edito Minerva, ha fatto tappa a San Marino. Giusto parlare di tappa, quando si racconta un evento come la Nove Colli. Perché il viaggio che il giornalista sammarinese riesce a far fare ai lettori di questo libro, va oltre allo sport. Lungo le pagine, anzi le tappe, di questo libro, si racconta di più delle 52 edizioni di quella che è a tutti gli effetti la Granfondo più antica d'Europa.

Il Teatro Concordia di San Marino ha accolto i protagonisti del libro di Sergio Barducci. Uomini e donne che hanno vissuto e rivissuto le proprie avventure. Come i Segretari di Stato Belluzzi e Lonfernini, con il primo che ha raccontato la sua partecipazione alla Nove Colli. Un evento che negli anni è diventato indotto turistico ed economico. “Rincorsi dal vento” racconta le storie e le opportunità, i sogni e le sfide di protagonisti come Marco Simoncelli, Marco Pantani, Yuri Chechi e Linus. In una vera avventura, km dopo km, “Rincorsi dal Vento”.

(Nel video le interviste con Davide Cassani e Sergio Barducci)

