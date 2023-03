CICLISMO “Rincorsi dal vento”, il libro di Sergio Barducci dedicato alla Nove Colli Edito da Minerva, la pubblicazione curata dal giornalista sammarinese è stata presentata al teatro Comunale di Cesenatico.

"Rincorsi dal vento" è un viaggio. Un viaggio che va oltre le 52 edizioni dell'evento sportivo della Nove Colli. L'ultimo libro del giornalista Sergio Barducci è un emozione di oltre 220 pagine, nelle quali l'autore racconta speranze, sogni, storie degli atleti che dal 1971 colorano le strade della Romagna per partecipare alla Granfondo più antica d'Europa.

Il Teatro Comunale di Cesenatico ha accolto i protagonisti del libro di Sergio Barducci. Uomini e donne che hanno vissuto e rivissuto la proprie avventure. Oltre 50 anni di storie, di una gara nata per passione, da un gruppo di amici e diventata un vero e proprio evento, anche grazie al fondamentale lavoro del Gruppo Ciclistico Fausto Coppi. 46 paesi partecipanti, 11 mila iscritti, un impatto economico calcolato di 21 milioni di euro. La Nove Colli è un valore per il suo territorio e non solo, grazie anche al sostegno di importanti iniziative di solidarietà dell'Istituto Oncologico Romagnolo. La Nove Colli raccontata da Sergio Barducci è un'opportunità che si può vivere grazie alle storie di personaggi come Marco Simoncelli, Marco Pantani, Yuri Chechi e Linus. Sportivi o meno, che hanno vissuto le loro personali avventure sulle salite della Romagna. Oppure persone comuni che da Cesenatico a Cesenatico, km dopo km hanno vinto la “loro” Nove Colli.

