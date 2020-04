SOFTBALL Rinviati i Campionati Europei La rassegna continentale in programma a giugno in Friuli, è stata posticipata dal 20 al 26 settembre

Rinviati i Campionati Europei.

I campionati europei di Softball in programma ad inizio giugno in Friuli sono stati posticipati dal 20 al 26 settembre. Rinviati anche gli europei maschili che si terranno in Repubblica Ceca dal 28 settembre al 3 ottobre.



