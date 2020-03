MOUNTAIN BIKE Rinviati i mondiali di Mountain Bike

Sono stati rinviati anche i campionati mondiali di mountain bike in programma dal 25 al 28 giugno ad Albstadt, in Germania. Possibile uno slittamento ad autunno 2020 o addirittura al prossimo anno anche se non è esclusa del tutto l'ipotesi di una cancellazione dell'evento.



