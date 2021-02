A Cortina vince ancora il maltempo. Il superG femminile è stato rinviato a causa della nebbia. Gli organizzatori hanno provato anche ad abbassare la partenza ma non c'è stato nulla da fare e dopo un' ora e mezzo di attesa, è arrivata la decisione di posticipare la gara. A questo punto il nuovo programma prevede per giovedì i due supergigante e per lunedì le due combinate.