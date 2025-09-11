Ritorna il trofeo "Top Automazioni" di ciclismo

Oltre 190 corridori in rappresentanza di 31 squadre provenienti da 9 regioni d'Italia. Sono i numeri ad accreditare la quinta edizione del trofeo Top Automazioni programmato per domenica 21 settembre. Una gara con partenze-arrivo appoggio Torriana che coinvolge le strade della Val Marecchia e che ha portato al tavolo della presentazione il CT dell'Italia Under 23 Marino Amadori:

"Una gara che in questi cinque anni nell'albo d'oro ci sono dei corridori molto interessanti. I ragazzi sono già nel mondo dei professionisti ma anche i ragazzi che non hanno vinto questa corsa hanno fatto degli ottimi risultati. Nell'ultimo Pellizzari che ha vinto questa bellissima tappa alla Vuelta e poi dopo nel 2023 due piazzati nei primi dieci come Gualdi e Borgo saranno i nostri rappresentanti nella categoria Under 23 al Mondiale. Quindi per dirvi che su queste strade, su questo percorso i corridori riescono a esprimere i loro potenziali anche non vincendo, però essere protagonisti vuol dire che veramente per il futuro di questa gara c'è tanta tanta roba".

Il percorso nel segno della tradizione prevede un tracciato selettivo con salita del trebbio due chilometri alla pendenza del 7% da affrontare ben otto volte. Si parte alle quattordici. Il trofeo Top coincide anche col secondo "Memorial Davide Bertozzi" appassionato organizzatore, prematuramente scomparso.









