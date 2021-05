Roger Federer non è riuscito a festeggiare il ritorno sulla terra rossa con un successo. Il campione svizzero è stato battuto in tre set dallo spagnolo Andujar nell'ATP di Ginevra. Federer, che attualmente occupa la posizione numero 8 nella classifica mondiale, ha pagato il lungo stop. Andujar, 75 del mondo, ha portato a casa un successo di prestigio. Per Federer quella a Ginevra era la terza partita del 2021, la seconda sconfitta. Lo spagnolo si è imposto 6-4, 4-6, 6-4.