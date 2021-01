Robert Lewandoski e Noemi Osaka nominati AIPS Champions of 2020

La tennista giapponese Naomi Osaka e l'attaccante polacco Robert Lewandoski sono i due migliori atleti del 2020 per l'AIPS, l'Associazione Stampa Sportiva Internazionale. A eleggere il giocatore del Bayern Monaco e la vincitrice degli US Open sono stati 422 giornalisti da 116 paesi, tra questi anche San Marino con gli iscritti alla Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. L'anno perfetto di Robert Lewandoski, condito dalla tripletta Champions League, Bundesliga e Coppa di Germania, ai quali poi si sono aggiunti anche la Supercoppa Europea e la Supercoppa tedesca, hanno permesso al polacco di battere la concorrenza di Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, vincitore degli ultimi quattro mondiali consecutivi, con sei titoli in sette anni, è stato battuto di pochissimo. Gli oltre 250 gol segnati in Germania, con le classifiche di capocannoniere vinte nelle competizioni giocate, hanno permesso all'attaccante di aggiudicarsi il primo posto davanti a Hamilton e Nadal.





Prima vittoria anche per Naomi Osaka. La tennista trionfatrici negli US Open, con tre slam negli ultimi tre anni, ha superato la concorrenza della venezuelana Rojas Yulimar. L'atleta dell'anno 2020 della World Athletics ha realizzato lo scorso febbraio il primato mondiale nel salto triplo indoor a Madrid. Sul podio anche Serena Williams ad appena 4 punti dal secondo posto. C'è anche un po' di Italia con Federica Brignone quinta. I giornalisti accreditati per il voto hanno scelto anche il miglior club del 2020. Il Bayern Monaco ha battuto tutti con oltre 1300 voti davanti al Liverpool fermo a 753. Sul podio anche i Los Angeles Lakers davanti alla Mercedes di Formula 1.

È doppietta polacca invece per i premi assegnati ai primi due atleti europei dalla Confederazione Europea della AIPS (AIPS Europe). Robert Lewandoski si è aggiudicato il premio in campo maschile il Trofeo Frank Taylor, mentre la connazionale Iga Świątek quello al femminile dedicato a Evgen Bergant.