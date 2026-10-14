Roberta Vinci: "La mia, una carriera bellissima. E che ricordo quella vittoria su Serena Williams"

Passata da San Marino per la prima volta, Roberta Vinci, finalista dello Us Open 2015 e autrice del career Grand Slam di doppio in coppia con Sara Errani, ha raccontato come prosegua oggi la propria vita nel mondo del tennis, a otto anni dal ritiro, e la propria visione del movimento attuale.

"Adesso commento le partite, mi piace, poi sono comunque rimasta anche sul campo da tennis, perché collaboro con la Federazione italiana. Alleno un po' le ragazzine under 16, le aiuto, più che altro".

Era più complessa la vita da giocatrice o quella da allenatrice?

"Tutte e due, devo dire la verità. Però sicuramente quella da giocatrice è stata più complessa".

Tu eri molto tecnica sul campo, adesso si pratica un tennis più potente. Come valuti il gioco attuale?

"Sì, effettivamente il tennis adesso è cambiato. C'è molta più potenza, c'è molta più esplosività, c'è molto più fisico rispetto a quando giocavo io, un bel po' di tempo fa. Io comunque sono sempre stata un'atleta "di tocco", se così si può dire. Diciamo che il fisico non è stato mai il mio forte, compensavo con altre cose. Però effettivamente adesso il tennis è cambiato".

Però tu una giocatrice potente, forse la più potente di tutti i tempi, l'hai battuta, a un passo da Grande Slam...

"Sì, l'ho battuta. È stata una partita pazzesca, meravigliosa. Non avrei mai pensato di poter battere Serena Williams a New York, però è stato un segno, che ovviamente mi porto dietro, ed è sempre un bellissimo ricordo".

Come la ricordi ora quella semifinale allo Us Open 2015? Hai più incontrato Serena?

"No, non l'ho più incontrata. Ricordo sempre con piacere quella partita. Devo dire la verità: anche tante persone, tanti amanti del tennis, si ricordano di quella partita e ogni volta che mi incontrano magari mi ringraziano perché è stata, oltre che una gioia per me, anche e comunque una gioia per tutto il pubblico italiano".

Quella volta, al singolare, sei arrivata a un passo dal vincere uno Slam, poi vinto da Flavia Pennetta, però a livello di doppio hai vinto praticamente tutto...

"Sì, a livello di doppio io e Sara abbiamo vinto tutti gli Slam, abbiamo vinto tanti tornei insieme, tante Fed Cup insieme. A me, personalmente, è mancata la medaglia olimpica, cosa che lei ha vinto nel 2024 con Jasmine Paolini, però ho avuto una carriera bellissima".

Ti aspettavi che Sara riformasse una coppia di doppio altrettanto forte come la vostra?

"Beh, comunque sì, perché Sara gioca bene, legge benissimo il gioco. Ha ha trovato in Jasmine una grande spalla, quindi è ovvio che giochino bene. Si completano bene ed è giusto che vincano".

Questi anni, tra Billie Jean King Cup vinte, trionfi in Coppa Davis, etc., sono un po' il momento del tennis italiano?

"Assolutamente. Il tennis sta vivendo un grande momento a livello maschile ma anche femminile, è ovvio che si parli di Sinner perché è giusto che si parli di Sinner, abbiamo il numero uno del mondo con tanti altri giocatori molto forti dietro, però anche al femminile abbiamo avuto una Paolini che ha giocato il Master, hanno vinto la Billie Jean King Cup due volte, quindi diciamo che il tennis sta vivendo un bellissimo momento e sono sicura che tanti appassionati si stiano riappassionando e tante nuove persone si stanno avvicinando al tennis".

Ora c'è però un po' di ricambio generazionale al femminile, sta finendo la "generazione d'oro". Chi pensi che possa sostituirla?

"Beh, c'è una Coco Gauff che è forte, anche Irina Sabalenka. Non è che siamo agli sgoccioli, anzi, ci sono tante tenniste ora. Prima magari c'era Serena Williams, era difficile batterla e vinceva sempre gli Slam, adesso in un torneo dello Slam tutte possono vincere, quindi questo è anche bello, perché alla fine ci può essere sempre una nuova vincitrice".

A livello italiano ti aspetti qualche talento che sbocci, magari quello di Tyra Grant?

"Beh, Grant gioca molto bene, è molto forte, molto giovane. Ha ancora tanto da imparare, quindi ha delle buonissime basi, è ovvio che serva tempo, deve migliorare sotto tanti aspetti, ma come è giusto che sia. Però sicuramente è una grande pupilla del tennis italiano".







