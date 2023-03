Roglic trionfa al Giro di Catalogna

Dopo aver vinto la Tirreno - Adriatico, lo sloveno Roglic si è aggiudicato anche il Giro di Catalogna e si candida come uno dei grandi favoriti per il Giro d'Italia. Anche l'ultima tappa con partenza ed arrivo a Barcellona ha visto per protagonisti Roglic ed Evenepoel. I due sono arrivati in volata al traguardo, il belga ha battuto il rivale che però festeggia il successo finale con 6 secondi di vantaggio. Avvio di stagione straordinario per Roglic che ha vinto complessivamente cinque tappe. Da segnalare l'ottima prova di Giulio Ciccone. Il corridore abruzzese, dopo aver vinto la terza tappa, ha chiuso il Giro di Catalogna al settimo posto.